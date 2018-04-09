В столице вновь резко похолодает

09.04.2018 23:45



В середине этой недели в столице ожидается похолодание, передает rbc.ru со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.



Как сообщил синоптик, 9 апреля воздух прогреется до +16…+18°С.



Во вторник, 10 апреля, днем температура воздуха поднимется до +19°С, но уже вечером в город придет холодный фронт и начнутся ливневые дожди. На северо-западе Подмосковья ожидается мокрый снег. С утра 11 апреля, вероятно, будет пасмурно, однако днем распогодится, снова будет солнечно и до +9°С.



"С четверга по воскресенье погода вновь будет определяться антициклоном, снова без осадков и много солнца. Днем в выходные до +16 °С", - сообщил Тишковец.

