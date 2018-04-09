Американские ученые установили новую причину гибели динозавров

09.04.2018 22:32



Фото: latestly.com

Научные специалисты из Университета Балтимора и Университета Олбани в Соединенных Штатах провели специальное исследование и выяснили, что смерть динозавров связана не только с падением астероида. По словам ученых животные могли исчезнуть из-за появления цветущих растений, пишет actualnews.org.

Исследователи сообщили, что динозавры не могли перестать употреблять в пищу цветущие растения. Они не могли научиться ассоциировать их со вкусами и запахами. Вероятно, это привело к тому, что динозавры употребляли вредные и даже порой смертельные дозы ядовитых растений. У более маленьких животных развивалось чувство вкуса, благодаря чему они меньше употребляли в пищу токсичные растения. Большие динозавры, употребляли такие растения в большом количестве.

Данная теория не оспаривает того, что астероид уничтожил динозавров во время удара по побережью Мексики. Как рассказали специалисты, эти животные стали вымирать и ранее, когда массово стали появляться цветущие растения.