Древние люди посещали Аравийский полуостров около 90 000 лет назад

09.04.2018 21:39



Группа ученых, возглавляемая Институтом науки о человеке Макса Планка, обнаружила окаменевший палец раннего современного человека в пустыне Нефуд в Саудовской Аравии, датируемый примерно 90 000 лет назад, пишет phys.org. Открытие, описанное в Nature Ecology and Evolution, является самым старым, непосредственно связанным с ископаемым Homo sapiens за пределами Африки и Леванта, и указывает, что ранние переселения в Евразию были более экспансивными, чем считалось ранее. До этого открытия считалось, что ранние переселения в Евразию оказались безуспешными и оставались ограниченными средиземноморскими лесами Леванта, на пороге Африки. Эта находка показывает, что из Африки были два разных переселения, и они распространялись дальше, чем было известно ранее.

Ведущий проекта, профессор Майкл Петраглиа из Института науки о человеке Макса Планка заявляет: «Аравийский полуостров уже давно считается далеким от основного этапа человеческой эволюции. Это открытие решительно ставит Аравию на карту в качестве ключевого региона для понимания нашего происхождения и расширения для всего остального мира. Поскольку полевые работы продолжаются, мы продолжаем делать замечательные открытия в Саудовской Аравии».