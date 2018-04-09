Туристический автобус столкнулся с деревом на Мальте, есть погибшие

09.04.2018 21:33



На Мальте 2 человека погибли и до 50 пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, двухэтажный туристический автобус с открытым верхом, в котором находились туристы из Бельгии и Британии, столкнулся с деревом. Инцидент случился недалеко от города Валлетта (столица республики Мальта).

Известно, что среди пострадавших 12 детей. Двое подростков находятся в тяжелом состоянии.

Погибли и пострадали в основном те пассажиры, которые сидели на втором этаже автобуса. Уточняется, что транспортное средство задело низко висящую ветку дерева.