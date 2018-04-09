Правительство расширило список заболеваний для получения инвалидности

09.04.2018 20:30



Правительство РФ внесло изменения в список заболеваний, при которых может быть оформлена инвалидность, пишет РБК. Так, в список добавлены детский церебральный паралич, цирроз печени, шизофрения, полная слепоглухота, синдром Дауна, а также все хромосомные аномалии. Также внесены изменения в правила установления инвалидности. Теперь, в соответствии с новыми правилами, может быть установлена бессрочная инвалидность, а также инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании.