США сильно пожалеют, если нарушат ядерную сделку с Ираном

09.04.2018 18:38



Тегеран предупреждает американцев, что если Соединенные Штаты нарушат ядерную сделку, то "менее чем через неделю они увидят результат", пишет The times of Israel. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на конференции, посвященной Национальному дню ядерных технологий в Тегеране.

"Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение, но они должны обязательно знать, что они будут сожалеть об этом, если они нарушат его", - сказал Рухани.