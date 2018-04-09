Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 АПР, 22:10 МСК
USD (ЦБ)    58,5714
EUR (ЦБ)    71,8847
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В Кемеровской области 8 детей отравились хлором

09.04.2018 17:37

Пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области сообщила, что в городе Мыски 8 детей попали в больницу с признаками отравления хлором, пишет Интерфакс. По данному факту проводится следственная проверка.

Меджу тем, источник Интерфакса в экстренных службах сообщил, что детей госпитализировали во время тренировки по плаванию из городского бассейна "Олимпиец".

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
19:51 0 0
эта, как его:

Я знаю, что этот Путин - не тот, и тот тоже не тот. Они все не те.

Статьи

«Все ресурсы государства будут брошены на спасение миллиардеров». Как новые санкции США ударят по России

«Все ресурсы государства будут брошены на спасение миллиардеров». Как новые санкции США ударят по России
Интервью и комментарии

«Спекулянты вняли Вашингтону». Почему рубль отреагировал рекордным падением на новые санкции

«Спекулянты вняли Вашингтону». Почему рубль отреагировал рекордным падением на новые санкции
Интервью и комментарии

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?
Политика

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»
События и факты

Узнай, страна

Возможности пермской «Россомахи» испытают в песках аравийских пустынь

Возможности пермской «Россомахи» испытают в песках аравийских пустынь

Александр Никитин: конкурс "Лидеры Тамбовщины" докажет, что у нас самая лучшая молодежь

Александр Никитин: конкурс

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

21:54 Минфин установит пошлину за ввоз посылок на территорию России Минфин установит пошлину за ввоз посылок на территорию России
Черный понедельник. Российский фондовый рынок рушится, бизнесмены теряют деньги, правительство обещает помощь
Черный понедельник. Российский фондовый рынок рушится, бизнесмены теряют деньги, правительство обещает помощь
21:39 Древние люди посещали Аравийский полуостров около 90 000 лет назад Древние люди посещали Аравийский полуостров около 90 000 лет назад
21:33 Туристический автобус столкнулся с деревом на Мальте, есть погибшие

Узнай страна!

23:55 Возможности пермской «Россомахи» испытают в песках аравийских пустынь Возможности пермской «Россомахи» испытают в песках аравийских пустынь
«Там сидят люди, которые ему всем обязаны». Тулеев остается в политике?
«Там сидят люди, которые ему всем обязаны». Тулеев остается в политике?
20:11 Александр Никитин: конкурс "Лидеры Тамбовщины" докажет, что у нас самая лучшая молодежь Александр Никитин: конкурс "Лидеры Тамбовщины" докажет, что у нас самая лучшая молодежь
06 АПР, 15:48 353 оздоровительных учреждения для детей откроются этим летом в Орловской области
06 АПР, 15:05 Состоялось открытие новой экспозиции музея Курской битвы поискового отряда «Курган» Состоялось открытие новой экспозиции музея Курской битвы поискового отряда «Курган»
05 АПР, 17:07 V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля
04 АПР, 17:18 Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter