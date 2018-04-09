В Кемеровской области 8 детей отравились хлором

09.04.2018 17:37



Пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области сообщила, что в городе Мыски 8 детей попали в больницу с признаками отравления хлором, пишет Интерфакс. По данному факту проводится следственная проверка.

Меджу тем, источник Интерфакса в экстренных службах сообщил, что детей госпитализировали во время тренировки по плаванию из городского бассейна "Олимпиец".