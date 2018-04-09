Против Лесли и Рыбки выдвинуты новые обвинения

09.04.2018 17:13



Трое мужчин, которые участвовали в нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе, организованном Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка), обвиняются в сексуальном домогательстве в физической форме, а также съемки и размещении в сети Интернет видео непристойного содержания, пишет РИА Новости ссылаясь на собственный источник в полиции. Лесли и Рыбка проходят по данным делам в качестве соучастников.