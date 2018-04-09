Минздрав будет информировать врачей и пациентов о праве на получение паллиативной помощи

09.04.2018 15:02



Вице-премьер Ольга Голодец дала поручение Министерству здравоохранения к 1 мая разработать систему учета пациентов в России, которым необходима паллиативная помощь, а также определить годовую потребность регионов в выделении денежных средств на оказание данной помощи, пишет РБК. Также, до 1 июля ведомство должно ввести систему информирования врачей и пациентов о праве на получение паллиативной помощи.