Ученые обнаружили митохондрии, специализирующиеся на производстве жиров

09.04.2018 14:26



Митохондрии, известные большинству людей как «электростанции клетки», десятилетиями были признаны клеточной органелией, в которой сахара и жиры окисляются для получения энергии, пишет phys.org. Теперь новые исследования ученых Калифорнийского университета Лос-Анджелеса обнаружили, что не все митохондрии соответствуют этому определению. В каждой клетке можно найти группу специализированных митохондрий, прикрепленных к жировым каплям. Вместо того, чтобы сжигать жир для создания энергии, эти специализированные митохондрии отвечают за обеспечение энергии для создания и хранения молекул жира.

«Это действительно совершенно новый взгляд на митохондрии и то, что они могут делать», - сказал ведущий автор работы доктор Ориан Ширихай.

Выводы, сделанные учеными, ставят под сомнение все традиционные методы, используемые для изучения митохондрий. В настоящее время, команда планирует изучить, имеют ли другие типы тканей, такие, как, например, печень, которая строит много молекул жира, митохондрии данного типа. По словам профессора Ширихая, результаты проведенного исследования, могут привести к совершенно новым методам лечения ожирения, жировой печени и других метаболических заболеваний.