Мэра французского Виссу поместили под стражу за то, что он угрожал цыганам катаной

09.04.2018 14:18



Градоначальник французского города Виссу (департамент Эсон) Ришар Тренкье был помещен под стражу за то, что он угрожал цыганам катаной, передает РИА Новости со ссылкой на издание Monde. В заявлении Генеральной прокуратуры так и сказано: «Он угрожал цыганам катаной». Кроме этого, как пишет СМИ, Тренкье был облачен в бронежилет, а в руках, кроме «холодного оружия», у него находился пистолет.