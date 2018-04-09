Падение индексов Мосбиржи и РТС ускорилось, и достигло 9-11%

09.04.2018 13:35



В понедельник зафиксировано падение российского рынка акций. Как передает Интерфакс, индексы Мосбиржи и РТС потеряли уже 9-11%. Сообщается, что это произошло на фоне событий, которые происходят в Сирии, а также сообщений о новых антироссийских санкциях.

На 10:30 по мск индекс МосБиржи находился на отметке 2209,72 пункта (-3,13%), индекс РТС - 1185,22 пункта (-4,15%). Самое большое падение зафиксировано у бумаг «РусАла» (-22,3%) и En+ (-14,7%).