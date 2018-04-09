Генпрокуратура: смерть Березовского была выгодна властям Великобритании

09.04.2018 13:27



В смерти Бориса Березовского были заинтересованы британские власти. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян. По его словам, местные власти противились тому, чтобы он вернулся в РФ с информацией, которая у него была. «Как только господин Березовский собрался, как следует из прессы и из его заявлений, вернуться в Россию, в этот момент происходят факты, которые мы имеем на сегодня, — факт смерти Березовского…», — отметил Карапетян.