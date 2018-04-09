Американцы хотят открыть первый в космосе отель

09.04.2018 13:13



Первый в мире отель в космосе американцы планируют открыть в 2021 году, передает Лента.ру со ссылкой на Sky News. Соответствующий проект обсуждался в Сан-Хосе (Калифорния). Речь идет о проекте «Станция Аврора» (Aurora Station). Планируется, что в 12-дневное путешествие в космос могут отправиться шесть человек (в том числе и члены экипажа). «Космические туристы» будут наслаждаться видами Земли с расстояния 322 километра.