В России к следующим выборам хотят создать новую избирательную систему

09.04.2018 12:50



Российский Центризбирком к следующим федеральным выборам планирует создать новую избирательную систему, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой. Она отметила, что сейчас проходит большая работа «над ошибками». «Есть серьезная амбиция — создать беспрецедентную новую, современную избирательную систему, аналогов которой в мире не будет», - подчеркнула Памфилова.