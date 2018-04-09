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ИЗМИР

В Колорадо местные жители сняли на камеру «радужное» НЛО – видео

09.04.2018 12:35
В Колорадо местные жители сняли на камеру «радужное» НЛО – видео

В Колорадо одна из местных жительниц успела снять на камеру необычный объект, который внезапно появился в небе, пишут местные СМИ. Уфологи уже проанализировали это явление и заявили, что женщина стала свидетельницей «радужного» НЛО.

На видеозаписи, выложенной в сеть, можно увидеть необычные полосы в небе, между которыми и находится тот самый необычный объект, очень напоминающий радугу. НЛО сияет между облаками и переливается разными цветами. 

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