По сирийскому аэродрому T-4 ударили F-15 Израиля
09.04.2018 10:58
По сирийскому аэродрому T-4 удар нанесли два израильских самолета F-15 ВВС восемью управляемыми ракетами, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ. Уточняется, что российских советников в числе пострадавших нет
Ранее сообщалось, что при атаке на аэродром был замечен самолет ВВС Израиля.
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Гнусавенькие проявляют себя в качестве пiндocячиx мeтacтазoв. Давно их не трогали ________ Гнусавенькие безудержно эпатирую в уголовном пространстве, полагая, что безнаказанно коллекционируют эпизоды международных преступлений. Но доиграются до того, что опять России придётся их спасать от тотального исчезновения в планетарной экосистеме. Как это уже было.