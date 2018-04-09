По сирийскому аэродрому T-4 ударили F-15 Израиля

09.04.2018 10:58



По сирийскому аэродрому T-4 удар нанесли два израильских самолета F-15 ВВС восемью управляемыми ракетами, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ. Уточняется, что российских советников в числе пострадавших нет

Ранее сообщалось, что при атаке на аэродром был замечен самолет ВВС Израиля.