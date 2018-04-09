Кирсан Илюмжинов отказывается покидать пост президента ФИДЕ

09.04.2018 10:11



Президент ФИДЕ (Международная шахматная федерация) Кирсан Илюмжинов не собирается покидать свой пост, даже несмотря требования, прозвучавшие от президентского совета ФИДЕ, передает Интерфакс. В беседе с агентством он заявил, что решение совета – абсолютно политическое, и не имеющее отношение к шахматам.

«Ни в какую отставку я не собираюсь. Более того, в сентябре этого года я буду вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ», - подчеркнул Илюмжинов.