Скончалась актриса Анжелика Волочкова, сыгравшая в сериале «Возвращение Мухтара»

09.04.2018 08:55



Из жизни ушла ведущая актриса Московского театра «Школа современной пьесы» 48-летняя Анжелика Волчкова, передает Лента.ру со ссылкой на сайт театра. Сообщается, что ее не стало в Пасхальную ночь. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Прощание с артисткой пройдет десятого апреля в театре «Школа современной пьесы».

Актриса также известна своими ролями в сериалах «Возвращение Мухтара», «Громовы», а также «Любить нельзя забыть» и «Лондонград».