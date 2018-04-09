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ИЗМИР

Скончалась актриса Анжелика Волочкова, сыгравшая в сериале «Возвращение Мухтара»

09.04.2018 08:55
Скончалась актриса Анжелика Волочкова, сыгравшая в сериале «Возвращение Мухтара»

Из жизни ушла ведущая актриса Московского театра «Школа современной пьесы» 48-летняя Анжелика Волчкова, передает Лента.ру со ссылкой на сайт театра. Сообщается, что ее не стало в Пасхальную ночь. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Прощание с артисткой пройдет десятого апреля в театре «Школа современной пьесы».

Актриса также известна  своими ролями в сериалах «Возвращение Мухтара», «Громовы», а также «Любить нельзя забыть» и «Лондонград».

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