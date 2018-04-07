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ИЗМИР

В Ботаническом саду МГУ расцвела уникальная орхидея-вампир

09.04.2018 00:00

В Ботаническом саду МГУ им. Ломоносова расцвела уникальная орхидея-вампир из Эквадора.

"Зловещий и прекрасный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии "Золотые врата" (Dracula Vampira x Masdеvallia "Golden Gate") расцвел в "Аптекарском огороде", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Ботанического сада в Instagram.

Сообщается, что любой желающий сможет увидеть этот цветок в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее. Предположительно цвести данное растение будет до 10 апреля, пишет riafan.ru.

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