Умерла грузинская актриса Лейла Абашидзе

08.04.2018 23:43



Фото: Фото: © РИА Новости

В Тбилиси на 89-м году жизни скончалась известная грузинская актриса и кинорежиссёр Лейла Абашидзе. Об этом сообщили в Палате культуры Грузии, передает Life.ru.

Актриса скончалась из-за тяжелой болезни и в последнее время находилась в одной из больниц Тбилиси.

В 1951 г. Абашидзе закончила актёрский факультет Тбилисского театрального института. Известность актрисе принесли её роли в грузинских драматических и комедийных кинофильмах, таких как: «Стрекоза», «Я буду танцевать», «Встреча с прошлым». Кроме того Абашидзе в качестве режиссёра сняла комедию «Тифлис - Париж и обратно».

В 1961 г. актрисе был вручен орден Трудового Красного Знамени. В 2010 г. присвоено звание почётного гражданина Тбилиси.