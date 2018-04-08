Пассажиры задержанного рейса «Уральских авиалиний» вылетели в Москву

08.04.2018 21:08



Около 170 пассажиров задержанного на двое суток рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетели из Дубая в Москву резервным бортом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. В авиакомпании сообщили, что борт вылетел около часа назад.

У лайнера, который должен был вылететь в столицу 2 дня назад, обнаружили техническую неисправность. После того как неисправность устранили пассажиры отказались лететь на этом самолете, который в итоге отправился в РФ пустым.

Авиакомпания вынуждена была предоставить пассажирам резервный борт, однако до вечера воскресенья ожидала разрешения от Ирана, над которым вне установленного расписания должно было пролететь воздушное судно.

До вылета все пассажиры были размещены в гостинице, им было предоставлено горячее питание.