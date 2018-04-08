В столице потеплеет до 20 градусов

08.04.2018 20:47



Москвичей 10 апреля ожидает кратковременный дождь и ветер с порывами до 22 метров в секунду, но воздух в Москве прогреется до +20°С. Такой прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра РФ, передает ТАСС.

В соответствии с прогнозом, 9 апреля в столице ожидается переменная облачность без осадков. Днем в Москве ожидается +15…+17°С, в Подмосковье +12…+17°С. В ночь на десятое апреля осадков не ожидается. Днем в московском регионе пройдет небольшой кратковременный дождь. Воздух в Подмосковье прогреется до +15…+20°С, а в столице до +18…+20°С.