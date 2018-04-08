Небензя: новые появившиеся факты, связанные с отравлением Скрипталя, могут изменить все дело

08.04.2018 06:31



Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, в результате расследования дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля появляются все новые и интересные факты, которые в один прекрасный день могут существенно изменить представление о происшествие в Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, даже появился вопрос, а были ли Скрипталь и его дочь вообще отравлены.