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Небензя: новые появившиеся факты, связанные с отравлением Скрипталя, могут изменить все дело

08.04.2018 06:31
Небензя: новые появившиеся факты, связанные с отравлением Скрипталя, могут изменить все дело

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, в результате расследования дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля появляются все новые и интересные факты, которые в один прекрасный день могут существенно изменить представление о происшествие в Солсбери. Об этом сообщает  РИА «Новости».

По его словам, даже появился вопрос, а были ли Скрипталь и его дочь вообще отравлены. 

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