В храме Христа Спасителя началась пасхальная служба
08.04.2018 03:15
Пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя, сообщает РИА «Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение.
Как информирует агентство, за час до начала службы в храме собрались около тысячи человек, среди них деятели культуры, российские политики и общественные представители.
Отмечается, что на богослужении присутствует мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава РФ Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
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