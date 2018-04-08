В храме Христа Спасителя началась пасхальная служба

08.04.2018 03:15



Пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя, сообщает РИА «Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение.

Как информирует агентство, за час до начала службы в храме собрались около тысячи человек, среди них деятели культуры, российские политики и общественные представители.

Отмечается, что на богослужении присутствует мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава РФ Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой.