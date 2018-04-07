Названо имя самого богатого бизнесмена Европы

07.04.2018 04:11



Самым богатым человеком в Европе стал бизнесмен Франции Бернар Арно, президент группы компаний LVMH, которая производит предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, передает «Газета.RU» со ссылкой на сообщение агентства Bloomberg.

Отмечается, что в ежегодном мировом рейтинге долларовых миллиардеров Арно занял 4-е место, его состояние оценивается 70,7 миллиардов долларов.

В этом рейтинге на 1-м месте американский бизнесмен, глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос ($121 млрд), на 2-м – предприниматель США, один из создателей и экс-акционер компании Microsoft.Билл Гейтс ($91,3 млрд), третье место занял американец Уорреун Баффетту ($86,3 млрд), который заработал своё состояние с помощью инвестиций.