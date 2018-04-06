Данила Козловский жестко высказался на критику трейлера своего нового фильма

06.04.2018 20:42



Известный актер Данила Козловский жестко отреагировал на негативные комментарии, которые российские пользователи высказали по поводу трейлера к его новому фильму "Тренер", в котором он сыграл главную роль, а также был продюсером, режиссером и сценаристом, пишет газета Известия. По его словам, в России трейлер получил "только ненависть и хамство", при это актер использовал нецензурные выражения. По его мнению, в россиянах столько злости от тяжелой жизни.

Как сообщает телеканал "360", новая картина Данилы Козловского рассказывает о судьбе знаменитого футболиста Юрия Столешникова. Он со скандалом покидает национальную сборную и, в результате, становится тренером в небольшом провинциальном городе.