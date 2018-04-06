Власти Британии отказали в выдаче визы Виктории Скрипаль

06.04.2018 19:45



Власти Великобритании отказались выдать визу Виктории Скрипаль, пишет ТАСС, со ссылкой на информацию ВВС. Виктория Скрипаль собиралась навестить двоюродную сестру Юлии Скрипаль и дядю Сергея Скрипаля, которые находятся в больнице в Солсбери. Ранее, в телефонном разговоре с сестрой, Юлия Скрипаль предупреждала Викторию, что визу ей не выдадут. Однако, по данным самой Виктории, власти Великобритании заверили ее в том, что виза будет ей выдана.