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ИЗМИР

Минфин США опубликовал полный список россиян и организаций, в отношении которых введены санкции

06.04.2018 16:37
Минфин США опубликовал полный список россиян и организаций, в отношении которых введены санкции

Министерство финансов США опубликовало полный список российских официальных лиц, бизнесменов и организаций в отношении которых введены новые санкции. Так, в данный список вошли Андрей Акимов, Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Константин Косачев, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев, Евгений Школов, Александ Жаров, Виктор Золотов и др., а также ОАО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ", АКК РФК-БАНК и другие компании связанные с указанными в списке лицами. С полным списком россиян и организаций попавших в новый санкционный список можно ознакомиться на сайте Минфина США.

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