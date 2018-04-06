Дональд Трамп одобрил новые антироссийские санкции Минфина США

06.04.2018 15:47



Президент Дональд Трамп одобрил санкции в отношении 38 российских бизнесменов, официальных лиц и организаций в ответ на вмешательство России на президентских выборах 2016 года, ее присутствие в Украине и поддержку режима Асада в Сирии.

Этот список включает 7 российских олигархов, 12 компаний, которыми они владеют и контролируют, 17 высокопоставленных государственных чиновников России и государственную российскую торговую компанию по торговле оружием, сообщил журналистам Daily Caller высокопоставленный чиновник администрации.