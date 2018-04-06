Бактерии могут передавать память потомкам

06.04.2018 15:19



Международная команда исследователей под руководством ученых из Калифорнийского института нанотехнологий в Лос-Анджелесе обнаружила, что у бактерий есть «память», которая передает сенсорное знание от одного поколения клеток к другому, без центральной нервной системы или любых нейронов, пишет phys.org.

Исследователи изучили бактерию Pseudomonas aeruginosa, которая образует биопленки в дыхательных путях людей с муковисцидозом и может вызывать летальные инфекции. Исследование показало, что первым шагом в формировании биопленки является то, что бактерии должны "ощущать" поверхность и , основываясь на этих ощущениях, развивать способность к ней прикрепляться. Ученые проследили за поведением целых линий отдельных клеток, и обнаружили, что потомки могли помнить поверхностные ощущения восприятия своих предков.

Полученные результаты исследования являются важным шагом на пути к пониманию и лечению труднодоступных инфекций, вызванных бактериальными биопленками.