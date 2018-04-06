Сергей Лавров ответил прокомментировал информацию о производстве "Новичка" в Саратовской области

06.04.2018 14:56



Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Великобритания пытается любыми способами найти подтверждение своих необоснованных обвинений, выдвигая разнообразные несостоятельные теории происхождения "Новичка", пишет РИА Новости. Так он прокомментировал информацию, распространенную зарубежными СМИ о производстве в Саратовской области химического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.