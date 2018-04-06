Число сотрудников «Матч ТВ» сократилось почти на треть

06.04.2018 14:14



Субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» начал повышать операционную эффективность известного спортивного телеканала. По словам собеседников РБК, оптимизацию компании решили начать с сокращения персонала. В итоге были упразднено несколько департаментов и служб. В том числе HR, финансов, а также юридический, аналитики и программирования. По словам источника издания, штат канала и его структур с прошлого ноября сократился на двадцать-тридцать процентов.