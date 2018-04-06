В Роскомнадзоре подали иск о блокировке мессенджера Telegram

06.04.2018 12:04



Сотрудники Роскомнадзора подали иск в Таганский районный суд, в котором требуют ограничить доступ к мессенджеру Telegram, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. Отмечается, что в минувшую среду закончился 15-дневный срок, в течение которого руководство мессенджера должно было предоставить ФСБ ключи шифрования. Со совей стороны в Telegram выступили с заявлением, что это «технически невозможно».