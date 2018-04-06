В России отзывают 86,6 тысяч машин Mitsubishi Outlander

06.04.2018 11:22



В России отзывают порядка 86,6 тысячи автомобилей марки Mitsubishi Outlander, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Росстандарта. Как сообщает официальный представитель компании на российском рынке, причиной отзыва стали возможные проблемы с подушкой безопасности.

Уточняется, что отзыву подлежат 86,62 тысячи машин Mitsubishi Outlander, которые были реализованы в период с февраля 2007 года по июнь 2012 года.