Генерального директора компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» оставили под арестом

06.04.2018 10:04



Решением Кемеровского областного суда в силе было оставлено решение, принятое ранее Заводским райсудом Кемерова, в котором речь идет о заключении под стражу сроком на два месяца генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (являющегося владельцем «Зимней вишни») Юлии Богдановой в рамках дела о трагедии, которая произошла в ТРЦ. Об этом сообщает Интерфакс из зала судебных заседаний. «… Оставить решение суда без изменения», - заявила судья Яна Прошина.