Kia Rio снова стал бестселлером на российском рынке в марте

05.04.2018 23:59



Kia Rio вновь стал самым продаваемым автомобилем в марте этого года, передает Федеральное агентство новостей.

По данным агентства, в минувшем месяце компанией Kia Motors было реализовано 9,8 тыс. моделей Rio на российском автомобильном рынке. Дилерами "АвтоВАЗа" было продано 9,2 тыс. автомобилей Lada Vesta, около 7000 человек приобрели модели марки Hyundai Solaris.

"Компактная модель Kia Rio по итогам марта сохранила статус бестселлера российского рынка с учетом всех моделей, включая и автомобили отечественных брендов", - сообщили в пресс-службе Kia Motors.

Отмечается, что продажи моделей Kia в марте составили 19,1 тыс. экземпляров. Общий рост продаж - 30,7 процента. В феврале Kia Rio также стал самым продаваемым автомобилем в РФ.