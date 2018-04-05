Уфологи: под Солнцем появился огромный подвижный объект

05.04.2018 23:55



Фото: ufosightingshotspot.blogspot.ru

Уфологи рассказали об огромном объекте, двигавшемся под Солнцем. Некоторые пользователи Сети сообщили, что появившийся небесный объект очень похож на Нибиру.

Пользователь, известный на Youtube под ником MrMB333 сообщил о возможном "втором Солнце" и разместил видеоролик в Сети. На кадрах видео отчетливо видно, как загадочный огромный объект появился под Солнцем. "Является ли предмет планетарным телом, двойной звездой или чем-то еще, что можно было бы объяснить?", - задался вопросом автор видео.

Прежде бывший сотрудник Геослужбы Штатов Итан Троубридж сделал заявление, чтобы предупредить об опасной планете, которая приближается к Земле. Данная секретная информация была получена им во время работы в правительственном агентстве, пишет argumenti.ru.