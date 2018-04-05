Актер Евгений Кулик женился

05.04.2018 23:33



Фото: Соцсети

Российский киноактёр и автор популярных юмористических роликов для Instagram Евгений Кулик женился на своей возлюбленной Регине Гайсиной, передает Life.ru.

Артист рассказал, что предложение ему сделала сама девушка.

- Регина сделала мне предложение, а я не смог устоять: разбудила с утра и говорит: всё, пора, - сообщил актер. - Я говорю: «Не, ну давай хотя бы через неделю». Всё, неделя прошла.

Евгений отметил, что бракосочетание состоялось сегодня в столице, в тесном кругу.