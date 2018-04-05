РФ снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии
05.04.2018 22:40
Россия снимает запрет на ввоз в страну продукции растениеводства из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, передает РЕН ТВ.
Уточняется, что ввоз продукции будет осуществляться под контролем Россельхознадзора. Запрет снимается десятого апреля.
Прежде Россельхознадзором были введены временные ограничения на ввоз в РФ продукции растительного происхождения из Абхазии из-за угрозы мраморно-коричневого клопа.
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