РФ снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии

05.04.2018 22:40



Россия снимает запрет на ввоз в страну продукции растениеводства из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что ввоз продукции будет осуществляться под контролем Россельхознадзора. Запрет снимается десятого апреля.

Прежде Россельхознадзором были введены временные ограничения на ввоз в РФ продукции растительного происхождения из Абхазии из-за угрозы мраморно-коричневого клопа.



