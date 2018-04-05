В базу "Миротворца" попали 12 высланных из Украины дипломатов

05.04.2018 22:14



Практически все высланные из Украины российские дипломаты (12 человек из 13) попали в базу данных украинского сайта "Миротворец", пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, Украина выслала 13 дипломатов РФ одновременно вместе со странами ЕС, Соединенными Штатами и Канадой, которых призвала к этому Британия в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

В базу данных "Миротворца" попали: Андрей Михайлов, Андрей Агафонов, Вадим Басинский, Сергей Семенов, Михаил Смирнов, Юрий Веретенников, Валерий Катуркин, Сергей Антонов, Олег Бойко и Сергей Яковлев, работавшие в посольстве Российской Федерации в украинской столице.