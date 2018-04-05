Африка распадается на две части

05.04.2018 21:34



Крупная трещина, протянувшаяся на несколько километров, внезапно появилась недавно в юго-западной части Кении. Разрыв составляет приблизительно 50 футов в глубину и 50 футов в ширину и продолжает расти. В настоящее время, геологи сосредоточены на определении причины появления трещины, пишет phys.org. Однако, доктор Лусия Перес-Диас из Лондонского университет считает, что формирование разлома связано с тем фактом, что Африка распадается на две части.

Восточноафриканская рифтовая долина простирается более чем на 3000 км от Аденского залива на севере в сторону Зимбабве на юге, разбивая африканскую плиту на две неравные части: сомалийские и нубийские плиты. Разрушительная деятельность вдоль восточной ветви рифтовой долины, идущей по Эфиопии, Кении и Танзании, стала очевидной, когда в юго-западной части Кении неожиданно возник данных разлом. В конце концов, в течение десятков миллионов лет вся длина разлома будет затоплена океаном. А в результате, африканский континент станет меньше, и в Индийском океане появится большой остров, состоящий из частей Эфиопии и Сомали, включая Африканский Рог.