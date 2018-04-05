Посольство Великобритании заверило граждан РФ в безопасности посещения страны

05.04.2018 19:57



Посольство Великобритании заверило российских граждан в безопасности поездок в страну, пишет Интерфакс. Об этом говорится в специальном видеоролике дипломатической миссии, опубликованном на официальной странице в Facebook. По словам посольства, Великобритания рада гражданам России, посещающим страну с целью туризма, бизнеса или учебы. Также, было отмечено, что дополнительные проверки в аэропортах Британии не коснутся большинства россиян.