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ИЗМИР

Посольство Великобритании заверило граждан РФ в безопасности посещения страны

05.04.2018 19:57
Посольство Великобритании заверило граждан РФ в безопасности посещения страны

Посольство Великобритании заверило российских граждан в безопасности поездок в страну, пишет Интерфакс. Об этом говорится в специальном видеоролике дипломатической миссии, опубликованном на официальной странице в Facebook. По словам посольства, Великобритания рада гражданам России, посещающим страну с целью туризма, бизнеса или учебы. Также, было отмечено, что дополнительные проверки в аэропортах Британии не коснутся большинства россиян.

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