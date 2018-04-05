Для пресечения действий Украины по аресту российских судов на Азовском море создана опергруппа

05.04.2018 19:24



Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства сообщил, что для пресечения незаконных действий по аресту российских судов со стороны Украины в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства организовали оперативную группу по координации сотрудничества с пограничниками, пишет РИА Новости. Также, группа будет сообщать пограничным службам о местонахождении рыболовецких судов.