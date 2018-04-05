Троянец атакующий клиентов Сбербанка может похитить более 78 млн. рублей

05.04.2018 17:09



Антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила о выявлении новых модификаций троянского приложения Android.BankBot.358.origin, который атакует клиентов Сбербанка РФ, пишет Прайм. Так, по информации компании, данный вирус заразил уже более 60 тыс. мобильных устройств и может украсть более 78 млн. рублей. В основном, заражение происходит через SMS, поступающих от пользователей сервиса Avito.ru.