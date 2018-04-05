Сбалансированная диета позволяет увеличить продолжительность жизни

05.04.2018 14:25



Ученые выяснили, что постоянное ограничение калорийности пищи позволяет повышать продолжительность жизни, а также оказывает положительное влияние на заболеваемость возрастными патологиями, пишет phys.org.

Так, ученые наблюдали за группой мышиных лемуров, которые с раннего детства придерживались сбалансированной диеты с пониженной калорийностью. Исследование показало, что продолжительность жизни у почти трети животных увеличилась на 50 % по сравнению с группой лемуров, которые получали обычный рацион. Также, этот положительный эффект сопровождался сохранением моторных мощностей без каких-либо изменений в когнитивных характеристиках и снижением частоты патологий, обычно связанных со старением, таких как рак, катаракта или диабет. В общей сложности, ограничивающие калории лемуры демонстрируют морфологические характеристики более молодого животного.