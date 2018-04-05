В США школьники протестуют против прозрачных рюкзаков

05.04.2018 13:27



Для школьников Marjory Stoneman Douglas (Паркленд, Флорида), где 14 февраля было застрелено 17 человек, ввели новую обязанность – носить прозрачные рюкзаки, передает РИА Новости. Учащимся эта идея не понравилась, в связи с чем они устроили серию протестов.

Бесплатные прозрачные рюкзаки раздали ученикам после весенних каникул. Как считают руководители школы, благодаря этому в учебное заведение нельзя будет пронести оружие.