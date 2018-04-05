Украинская Рада призывает запретить строительство «Северного потока — 2»

05.04.2018 13:10



Украинская Рада обратилась к парламентам и правительствам других стран сделать все, чтобы полностью запретить строительство газопровода «Северный поток — 2», передает РИА Новости. Сообщается, что это предложение во время заседания Рады поддержали 266 депутатов (необходимый минимум 226 голосов).