Украинская Рада призывает запретить строительство «Северного потока — 2»
05.04.2018 13:10
Украинская Рада обратилась к парламентам и правительствам других стран сделать все, чтобы полностью запретить строительство газопровода «Северный поток — 2», передает РИА Новости. Сообщается, что это предложение во время заседания Рады поддержали 266 депутатов (необходимый минимум 226 голосов).
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Конечно надо запретить ..а то ведь газ мимо незалежной потечет ..как и у кого его тогда воровать можно будет.хотя эти хитровыепанные хохлики и сами у себя 3.14здить начнут и москалей клятых в своих горестях обвинять