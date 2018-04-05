Ткачев предлагает Белоруссии заняться поиском новых рынков сбыта молока

05.04.2018 11:52



Производителям молока из Белоруссии надо будет заниматься поиском других рынков сбыта своей продукции, кроме России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. «Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком», — подчеркнул он. Напомнив, что в Россию привозят свою молочную продукцию около 120 белорусских предприятий.