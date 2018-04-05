Советник президента США Макмастер подверг жесткой критике Россию в прощальной речи

05.04.2018 10:39



Советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер, который покидает свой пост (вместо него придет Джон Болтон) выступил с прощальной речью, в которой он подверг резкой критике Россию, передает РИА Новости.

Генерал-лейтенант убежден, что Москва пользовалась «старыми и новыми формами агрессии», чтобы подорвать основы «международного мира и стабильности». Речь идет, в том числе, о политических, экономических мерах и кибератаках.